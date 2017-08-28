В Перми завершился ремонт дороги на улице Спешилова

Участок от улицы Борцов Революции до круговой развязки в «Сосновом бору» был отремонтирован в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Было отремонтировано более 68 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Асфальт на данном участке был уложен по новой бесшовной технологии. Благоустройство началось еще в мае, в него входило замена бордюрного камня, новый асфальт, новая дорожная разметка и дорожное ограждение, а также монтаж водоотводных лотков.