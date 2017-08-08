В Перми заканчивается реконструкция здания Речного вокзал

"Самой сложной, - говорит Дмитрий Левинский, - была работа с лепниной. Конструкции были почти разрушены, многих фрагментов просто не было".



"На сегодня завершены практически все виды работ, касаемых перекрытий, кровли, фасада, как вы ведите. Сейчас ведутся работы по восстановлению лепнины это касаемо объекта культурно наследия. А на следующей неделе мы уже приступаем к благоустройству прилегающей территории", - говорит генеральный директор управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский.



Капитальный ремонт провели и внутри здания. Те помещения, что были в ветхом состоянии, сносили и отстраивали заново, в других укрепляли несущие конструкции. Сейчас строители работают в две смены с восьми утра и до одиннадцати вечера - пока можно шуметь. На объекте задействованы триста человек.



"Согласно проекту объект архитектурного наследия должны будут сдать уже 31 августа. Как уверяет подрядчик, все ремонтные работы идут точно в срок. Главная задача реконструкции - сохранить его исторический облик. Из нового будет, пожалуй, газон вдоль Речного вокзала и автопарковка на 50 машин", - сообщает корреспондент Татьяна Алексанова.



Общая стоимость реконструкции - более 200 миллионов рублей. После большого ремонта здание будет приспособлено для "современного использования". Пока по проекту здесь могут расположиться конференц-зал на 117 мест, интернет-кафе на 102 и площадка для выставок.