В Перми врачи вылечили девушку, которая не могла самостоятельно дышать

Пациентке диагностировали аутоиммунный менингоэнцефалит, сопровождавшийся респираторными осложнениями. Лучшие врачи больницы и Пермского государственного медицинского университета боролись за её здоровье. Девушке была подобрана индивидуальная схема лечения, в которой применялись все современные лекарства и медицинская техника.
Сейчас пациентка идет на поправку и проходит курс реабилитации в МСЧ №11, рассказали ТК "ВЕТТА" в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.
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