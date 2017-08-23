В Перми врачи вылечили девушку, которая не могла самостоятельно дышать

Врачи Пермской краевой больницы за 5 месяцев вылечили 17-летнюю жительницу Пермского края от редкого заболевания, из-за которого она не могла самостоятельно дышать в течение 3,5 месяцев.

Пациентке диагностировали аутоиммунный менингоэнцефалит, сопровождавшийся респираторными осложнениями. Лучшие врачи больницы и Пермского государственного медицинского университета боролись за её здоровье. Девушке была подобрана индивидуальная схема лечения, в которой применялись все современные лекарства и медицинская техника.

Сейчас пациентка идет на поправку и проходит курс реабилитации в МСЧ №11, рассказали ТК "ВЕТТА" в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.