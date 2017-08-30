В Перми впервые появился 3D пешеходный переход

В прошлом году дети (участники отряда юных инспекторов дорожного движения) выиграли конкурс проектов и получили гранд на реализацию в размере 7-ми тысяч рублей.



Со стороны пешеходный переход теперь будет казаться объемным. Сотрудники дорожной полиции уверены в том, что такая разметка привлечет внимание водителей к месту, где переходят дорогу пешеходы.



"Мы проводим эту акцию в преддверии 1 сентября, к началу учебного года. Соответственно, чтобы водители лучше узнавали пешеходов, обязательно уступали дорогу на пешеходном переходе. У нас по статистике половина всех ДТП - это наезды на пешеходов на пешеходных переходах", - отметил начальник отделения пропаганды ГИБДД ГУ МВД по Перми Дамир Гилязетдинов.



Исправлять эту статистику юные инспекторы дорожного движения готовы. Помимо 3D переходов, у школьников много креативных идей. Например, для того, чтобы водители ездили медленнее, они предлагают наделать в асфальте ям, конечно, не настоящих, а таких же нарисованных краской.