В Перми в подъезде многоквартирного дома поселилась Лиса

Вот только такое положение дел устроило далеко не всех. На чашу весов с одной стороны легли чувства, а с другой - буква закона.

"Правильно, что люди помогают собакам, но я считаю, что это не должно происходить в таких условиях, когда это происходит в подъезде. И запах, то, что сами чувствуете, он есть. Я считаю, что это просто нарушение гражданских прав. Почему я не могу сюда козу привести или корову. Мне - нельзя, а людям - можно", - сетует собственник квартиры Станислав Костров.

Впрочем, спасительница щенка говорит, что Станислав чуть ли не единственный собственник квартиры в этом доме, который против размещения собаки в подъезде. Другие соседи, как показал наш опрос, вообще не знают о её существовании.

Зато практически все, как один, говорят о другой проблеме - стае бродячих собак, которые живут во дворе и их кто-то регулярно подкармливает.

Некоторые собственники говорят, что если бы не было собак во дворе - не было бы и щенка в подъезде, мол, это прямая причинно-следственная связь. Ну, а чтобы не накалять обстановку в подъезде, спасители решили забрать раненную собаку к себе домой. Временно, пока не найдется для неё новый хозяин.