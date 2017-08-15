В Перми уволенной матери-одиночке заплатят 134 тысячи рублей

Гражданка Л. обратилась в суд после увольнения с места работы. 29 ноября 2016 года она не вышла на работу в связи с болезнью ребенка, предупредив работодателя и оформив заявление о предоставлении 1 дня отпуска без сохранения зарплаты, который был передан только на следующий день. С 30 числа девушке предоставили лист нетрудоспособности, так как у ребенка поднялась температура, и оставить его она не могла. Отсутствие гражданки Л. на рабочем месте 30 ноября было расценено как прогул и её уволили.
В суде было доказано, что причина отсутствия на рабочем месте была обоснована, были предоставлены справки, карта вызова скорой помощи и переписка с работодателем.
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