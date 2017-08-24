В Перми установили памятник Елизавете Романовой

Место выбрано неслучайно. Во время первого визита княгини в Пермь, Елизавета посетила как сам сквер, так и женский монастырь, который сейчас располагается за поликлиникой. Там она принимала участие в ранней литургии.

Второй раз Елизавета приехала в Прикамье в качестве заключенной. Пробыв в монастыре несколько дней, ее и других представителей рода Романовых увезли в Алапаевск, где их казнили. Спустя почти 100 лет Елизавета остается примером истинного милосердия и любви к ближнему.

"Это образец такого жертвенного служения людям, которого нам не хватает. И я думаю, что памятник... Он послужит для многих из нас, таким напоминанием того, что мы потеряли. Того, что мы потеряли давным-давно, того, что мы должны приобрести и все-таки ценить", - говорит руководитель информационного отдела Пермской епархии Юрий Кищук.

Автор бронзовой скульптуры Владислав Мищагин создал образ, подчеркивающий добрую натуру Елизаветы. К слову, за плечами скульптора серьезные работы: памятники генералиссимусу Суворову, маршалу Жукову, Донскому, а также Святителю Николаю Чудотворцу и летчику Григорию Сивкову.