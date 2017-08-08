В Перми судятся производители надгробий и дачники

Однако ещё на стадии предварительного слушания суд отказал в удовлетворении иска.



"Прекратить производство по делу по иску администрации Дзержинского района Перми к Илюшенко Татьяне Ивановне, ООО "Мегалит" о признании незаконными действий по нецелевому использованию земельного участка, о запрете осуществлять торговую деятельность, возложении обязанности об освобождении земельного участка от предметов торговли", - заявила судья Дзержинского районного суда Перми Евгения ШАЛАГИНОВА.



По мнению одной из сторон, это дело не должно рассматриваться в суде общей юрисдикции поскольку здесь идёт спор с юрлицом и индивидуальным предпринимателем, соответственно дело должно попасть в арбитражный суд. Правда, для этого иск и весь пакет документов нужно подавать отдельно. Автоматически дело туда не уйдёт. В свою очередь, людям, чьи участки находятся по соседству с кладбищенским производством, похоже придётся и дальше испытывать неудобства, связанные с периодическим, как они сами говорят, покрытием поверхности земли ровным слоем мраморной и гранитной пыли, а также каждодневным шумом. Когда будет следующее судебное заседание и будет ли оно - пока неизвестно.