В Перми судятся производители надгробий и дачники
08.08.2017 10:00
В Дзержинский районный суд обратились представители администрации района, которые настаивали на том, что организация и индивидуальный предприниматель, которые производят на территории одного из участков садового товарищества № 240 памятники, используют землю не по целевому назначению.
Однако ещё на стадии предварительного слушания суд отказал в удовлетворении иска.
"Прекратить производство по делу по иску администрации Дзержинского района Перми к Илюшенко Татьяне Ивановне, ООО "Мегалит" о признании незаконными действий по нецелевому использованию земельного участка, о запрете осуществлять торговую деятельность, возложении обязанности об освобождении земельного участка от предметов торговли", - заявила судья Дзержинского районного суда Перми Евгения ШАЛАГИНОВА.
По мнению одной из сторон, это дело не должно рассматриваться в суде общей юрисдикции поскольку здесь идёт спор с юрлицом и индивидуальным предпринимателем, соответственно дело должно попасть в арбитражный суд. Правда, для этого иск и весь пакет документов нужно подавать отдельно. Автоматически дело туда не уйдёт. В свою очередь, людям, чьи участки находятся по соседству с кладбищенским производством, похоже придётся и дальше испытывать неудобства, связанные с периодическим, как они сами говорят, покрытием поверхности земли ровным слоем мраморной и гранитной пыли, а также каждодневным шумом. Когда будет следующее судебное заседание и будет ли оно - пока неизвестно.
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