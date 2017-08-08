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В Перми судятся производители надгробий и дачники

08.08.2017 10:00
В Дзержинский районный суд обратились представители администрации района, которые настаивали на том, что организация и индивидуальный предприниматель, которые производят на территории одного из участков садового товарищества № 240 памятники, используют землю не по целевому назначению.
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Однако ещё на стадии предварительного слушания суд отказал в удовлетворении иска.

"Прекратить производство по делу по иску администрации Дзержинского района Перми к Илюшенко Татьяне Ивановне, ООО "Мегалит" о признании незаконными действий по нецелевому использованию земельного участка, о запрете осуществлять торговую деятельность, возложении обязанности об освобождении земельного участка от предметов торговли", - заявила судья Дзержинского районного суда Перми Евгения ШАЛАГИНОВА.

По мнению одной из сторон, это дело не должно рассматриваться в суде общей юрисдикции поскольку здесь идёт спор с юрлицом и индивидуальным предпринимателем, соответственно дело должно попасть в арбитражный суд. Правда, для этого иск и весь пакет документов нужно подавать отдельно. Автоматически дело туда не уйдёт. В свою очередь, людям, чьи участки находятся по соседству с кладбищенским производством, похоже придётся и дальше испытывать неудобства, связанные с периодическим, как они сами говорят, покрытием поверхности земли ровным слоем мраморной и гранитной пыли, а также каждодневным шумом. Когда будет следующее судебное заседание и будет ли оно - пока неизвестно.
Метки: суд дача
Комментарии (1)
Фамилия Судьи Шалагинова если что 08.08.2017 22:18:50
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