В Перми судят экс-полицейского за дачу ложных показаний

Максимальное наказание, которое сулит бывшему полицейскому - арест до трёх месяцев, но, несмотря на возможную судимость, мужчина твёрдо намерен защищать себя самостоятельно, заявив соответствующее ходатайство.

Коллегу этого мужчины ещё в прошлом году осудили за превышение должностных полномочий, как следует из приговора, он в присутствии других сотрудников полиции ударил подозреваемого в совершении кражи, выбивая из него признание. Впоследствии полицейские заявили, как в ходе следствия, так и во время судебного заседания, что этого не было. Один из вопросов свидетелю по текущему делу - сотруднику следственного комитета касался именно возможных мотивов.

Будет ли доказана вина в суде - пока неизвестно. На заседание не явился главный свидетель - мужчина, который признан потерпевшим по предыдущему уголовному делу. Возможно, его показания будут получены в следующем судебном заседании при помощи видеоконференцсвязи, поскольку все фигуранты по нынешнему делу проживают далеко за пределами Перми. В заседании пока объявлен перерыв.