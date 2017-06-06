В Перми состоялось традиционное экошествие
06.06.2017 10:29
После их появления на улице - город стал еще зеленее. День эколога в Перми встретили праздничным шествием. Мероприятие юбилейное, 15-ое по счету.
Юные защитники природы, а вместе с ними и взрослые, вышли на парад. В прошлом году количество участников перевалило за тысячу. И в этот раз - не меньше.
Те, кто поддержал сегодня эко-движение, получил подарки: семена газонной травы и конверт из переработанной бумаги. О том, что ценные ресурсы нужно беречь, ребята знают не понаслышке.
"Лично я и мои одноклассники участвуем во многих экологических акциях. Мы сдаем батарейки и пластмассу на переработку, и сегодня мы участвуем в экологической акции в день эколога", - говорит ученица школы № 132 Света СТРЕЖНЕВА.
Профессиональный праздник эколога совпадает с Днем защиты окружающей среды, который отмечают во всем мире 5 июня. По традиции, шествие неравнодушных к природе пермяков проводит управление по экологии и природопользованию администрации города.
У нас сильно расширяется контингент. Каждый год все больше предприятий. И вот все вместе. И школьники, и детские сады, и предприятия, и краевые структуры. Этот праздник позволяет нам объединиться всем вместе и еще раз убедиться, что мы не одиноки в своей работе", - отметил заместитель начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Лев ТРЕТЬЯКОВ
Впереди лето, но работа по экологическому просвещению на этом не заканчивается. В Год экологии в Перми запланировано множество интересных и главное – полезных для окружающей среды – мероприятий: от семинаров и форумов до экологических акций. Выбрать занятие по душе сможет каждый пермяк.
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