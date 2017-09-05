В Перми школьники пересдают ЕГЭ по русскому и математике

Ребята напишут русский язык и математику. Что касается остальных экзаменов, право на вторую попытку бывшим одиннадцатиклассникам будет дано только в следующем году. ЕГЭ сейчас сдают не только двоечники, но и те, кто был пойман со шпаргалкой. Третий этап проходит на базе школы № 119.



"На территории края будет работать 1 пункт проведения экзаменов. Это связано с тем, что ребят заявилось немного. Всего 54 человека. Из них только 9 человек на русский язык. Остальные на математику. Ребята из разных уголков края, все будут съезжаться, чтобы написать экзамен в этом пункте", - говорит начальник отдела общего образования министерства образования и науки Пермского края Наталья Килина.



На пересдачу приходят по желанию. Царица наук - математика - дается школьникам труднее, чем русский язык. Ее переписывают чаще. Об этом говорит статистика. Так, в прошлом году русский язык в третьей волне сдавали 2 200 российских выпускников, базовую математику - 8 500. Всего у ребят будет 3 экзаменационных дня. Дополнительный период продлится до 16 сентября.