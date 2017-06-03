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В Перми прошли рейды против нелегальной уличной торговли

03.06.2017 09:11
Торговцев ищут в центре Перми: на улице Ленина и вокруг ЦКР.
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В Перми прошли рейды против нелегальной уличной торговли
По результатам рейдов, за две недели было составлено 25 протоколов на продавцов, которые торговали на самовольно занятых муниципальных землях и в неустановленных для этого местах.

Особому вниманию была подвержена улица Эпроновская, находящаяся в районе рынка между Шоссе Космонавтов и улице Пушкина, где торговцы своими товарами занимали тротуар, и затрудняли передвижение пешеходов.

С каждым предпринимателем была проведена беседа, им напомнили, что есть выделенные места для торговли на льготных условиях. Часть торговцев переехала в эти павильоны.

Фото: сайт администрации города Перми
Метки: торговля рейд центральный рынок
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