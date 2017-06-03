В Перми прошли рейды против нелегальной уличной торговли

По результатам рейдов, за две недели было составлено 25 протоколов на продавцов, которые торговали на самовольно занятых муниципальных землях и в неустановленных для этого местах.



Особому вниманию была подвержена улица Эпроновская, находящаяся в районе рынка между Шоссе Космонавтов и улице Пушкина, где торговцы своими товарами занимали тротуар, и затрудняли передвижение пешеходов.



С каждым предпринимателем была проведена беседа, им напомнили, что есть выделенные места для торговли на льготных условиях. Часть торговцев переехала в эти павильоны.



Фото: сайт администрации города Перми