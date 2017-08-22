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В Перми прошел рейд по выявлению велосипедистов-нарушителей

22.08.2017 12:10
По достижении 14 лет запрещено движение велосипедистов по тротуару. Разрешено движение по велодорожкам, велопешеходным дорожкам и по правому краю проезжей части, говорят сотрудники ГИБДД.
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Велосипедисты к этому правилу ПДД относятся по-разному. Большинство, вовсе не слышали о том, что ехать среди пешеходов на двухколесном транспорте нельзя. Еще часть людей знают о правиле, но не соблюдают его. И лишь процентов 5 любителей велопрогулок не сворачивают с установленных правилами дорожек. Незнание того, где ездить можно, а где нет, приводит к плачевной статистике.

"У нас совершаются ДТП не только автомобилями, но также и велосипедистами. Велосипедисты, как правило, чаще сбивают людей на тротуарах, на пешеходных дорожках. Соответственно, чтобы снизить эту аварийность, мы проводим такие мероприятия", - говорит начальник отделения пропаганды ГИБДД ГУ МВД по Перми Дамир ГИЛЯЗЕТДИНОВ.

Сотрудники Госавтоинспекции действуют строго - остановленные нарушители получили штраф в размере 800 рублей. Велосипедисты уверены - правило стоит пересмотреть, мол, на проезжей части им находиться в разы опаснее.

Решением проблемы может стать увеличение количества велодорожек в Перми. Ну а там, где их пока нет, сотрудники правопорядка будут более внимательны к велосипедистам.
Метки: ГИБДД велосипедист нарушитель ПДД
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