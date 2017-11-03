В Перми презентовали LADA Vesta SW Cross

"Мы требуем, чтобы наши дилерские центры соответствовали современным технологиям. Что касается продаж, что касается обслуживания. Наши дилерские центры были бы максимально технологичны и удобны для ведения этого бизнеса. Условно говоря, принцип одного окна, который нам всем очень удобен...", - отметил директор по развитию дилерской сети ПАО «АВТОВАЗ» Сергей КУТЕЙЩИКОВ.

Потенциальный покупатель автомобиля в России сегодня может воспользоваться самыми инновационными наработками в этой области. Например, виртуально собрать свою будущую машину.

"Раньше мы с вами не могли подумать, что сможем конфигурировать автомобиль с помощью цифрового конфигуратора. Сейчас это доступно для наших клиентов. Доступны различные новые айти-технологии, которые внедряются и позволяют улучшить уровень процессов дилерского предприятия как в продажах, так и в послепродажном обслуживании. Поэтому тенденция общая такая - новые технологии", - сказал заместитель директора по продажам ООО «Сатурн-Р-Авто» Дмитрий РЕПИН.

Почти три тысячи квадратных метров площади, шоу-рум на двенадцать автомобилей, 11 постов, позволяющие в день обслужить порядка 30 машин, склад на 800 квадратных метров, шинный отель - всё это даёт автосалону «Сатурн-Р-Авто» первую категорию по меркам марки Lada.

В качестве главного события дня - презентация новой Vesta SW Cross. Гости праздника уверены - потенциальный хит, вполне претендующий на попадание в историю марки.

"История Lada, она была разная. Была хорошая история, была плохая. Отказываться от истории нельзя. Надо взять всё то хорошее, что было, перевезти его на новые рельсы и помнить плохое, чтобы не повторялось", - подчеркнул Сергей КУТЕЙЩИКОВ.



Автор: Роман Попов / ТК ВЕТТА