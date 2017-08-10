В Перми предприниматель более 2-х лет не платил зарплату рабочим

«Завтраками кормит, завтра, послезавтра отдам. Сколько можно терпеть-то?! Деньги ему выплачиваются регулярно, а он нам: денег нет, денег нет. А нам же семьи надо кормить и одеваться, и обуваться. Просто уже устали, устали многие от него. Люди, кто в суд пошел, кто в прокуратуру», - рассказывает Максим КУЗЬМИН.

Максим Александрович обратился с заявлением в прокуратуру района, где установили, что индивидуальный предприниматель заключил договор с управляющей компанией на осуществление работ по ремонту и обслуживанию домов. Деньги регулярно бизнесмену поступали.

«В ходе анализа движения денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя установлено, что в период наличия задолженности перед рабочими, у него имелись значительные денежные средства на счете, свыше пяти миллионов рублей, однако на оплату зарплаты денежные средства не были направлены, а были использованы умышленно индивидуальным предпринимателем в своих личных интересах», - говорит помощник прокурора Орджоникидзевского района города Перми Надежда СИТНИКОВА.

Предполагал ли 40-летний гражданин, что для уголовного преследования достаточно не выплачивать зарплату свыше двух месяцев. В данном случае задолженность перед рабочими составила более двух лет.

«Вообще, вопрос невыплаты зарплаты для Пермского края очень актуален, и органы прокуратуры активно защищают права граждан в этой части. Нами активно ведется работа по административному преследованию, по уголовному преследованию недобросовестных работодателей», - подчеркивает Надежда СИТНИКОВА.

«По части 2-ой статьи 145.1 УК РФ за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности максимальный срок наказания до трех лет лишения свободы. На сегодняшний день в Пермском крае по этой статье никого не посадили. Преступление небольшой тяжести, применяются штрафные санкции. Но в случае, если нерадивый предприниматель не сделает для себя должных выводов, реальный срок вполне допустим», - сообщает корреспондент Лариса КОЛЧАНОВА