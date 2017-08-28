В Перми осудили экс-директора АО «ПЦРП» за хищение более 10 млн рублей

Следствием было установлено, что женщина, являясь директором Пермского центра по развитию предпринимательства, с ноября 2008 года по июль 2010 незаконно оформила 19 беспроцентных займов между организацией и собой на сумму 5 млн 365 тысяч рублей, а также от лица предприятия она незаконно оформила займ на сумму 5 млн рублей.

Судом Ленинского района Перми вынесен обвинительный приговор в отношении 55-летней экс-директора Пермского центра развития предпринимательства, осуществившей мошеннические действия на сумму свыше 10 млн рублей, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.