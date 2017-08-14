(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Перми очистят Мотовилихинский пруд в 2018 году

14.08.2017 15:21
В рамках Года экологии в Перми впервые за 18 лет почистят Мотовилихинский пруд.
В Перми очистят Мотовилихинский пруд в 2018 году
Работы по очистке Мотовилихинского пруда, а также русел рек Малая и Большая Мотовилиха начнутся в 2018 году. На данный момент идет разработка проектной документации, также совместно с Министерством природных ресурсов обсуждаются технические решения по извлечению иловых отложений, сообщает городское управление по экологии и природопользованию.

Очистка акватории пруда и малых рек будет способствовать улучшению экологического состояния водоохранной зоны. Последняя расчистка Мотовилихинского пруда проводилась еще в 2000 году.

Метки: пруд Мотовилиха год экологии очистят 2018
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Другие новости