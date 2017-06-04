В Перми начался ремонт улицы Бригадирская

Управление благоустройства Перми сообщило, что на улице Бригадирская уже отфрезеровали асфальт и начали заменять бордюрный камень.



Также управление благоустройства сообщает о завершении работ по укладке асфальта на шоссе Космонавтов, на участке от Центрального рынка до улицы Стахановской, сейчас завершаются работы по ремонту тротуаров.



Еще на этой неделе стартовал ремонт на улицах Пушкина, Светлогорская, Липатова, на улице Спешилова, где на первом этапе подрядчики меняют бортовой камень, а после этого приступят к замене покрытия.



Фото: сайт администрации города Перми