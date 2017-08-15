В Перми на время марафона будет перекрыт центр города

3 сентября центральные улицы Перми будут закрыты для движения транспорта. Связано это с проведением Пермского международного марафона, где участники пробегут по главным улицам города.

С 00:00 до 17:00 будет закрыто движение на улице Ленина между улицами Крисанова и Борчанинова. С 7:00 до 16:00 на время проведения забегов марафонцев будет закрыто движение для транспорта на участках:

- улица Ленина между Борчанинова и 25 Октября;

- улица Борчанинова между Петропавловской и Екатерининской;

- улица Попова между Петропавловской и Екатерининской;

- улица Куйбышева между Петропавловской и Екатерининской;

- Комсомольский проспект от улицы Петропавловской до места разворота напротив дома № 70 по Комсомольскому проспекту;

- улица Газеты Звезда между Петропавловской и Пермской; - улица Сибирская между Петропавловской и Белинского;

- улица Пермская между Газеты Звезда и 25 Октября; - улица Екатерининская между Сибирская и 25 Октября;

- улица Луначарского от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта;

- улица Пушкина от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта и от улицы Сибирской до улицы 25 Октября;

- улица Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта;

- улица Революции от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта и от улицы Сибирской до улицы 25 Октября;

- улица Швецова между Сибирской и 25 Октября; - улица Глеба Успенского от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта;

- улица 1-я Красноармейская между Сибирской и 25 Октября;

- улица П. Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта и между Сибирской и 25 Октября.











