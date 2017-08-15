В Перми на время марафона будет перекрыт центр города

С 00:00 до 17:00 будет закрыто движение на улице Ленина между улицами Крисанова и Борчанинова. С 7:00 до 16:00 на время проведения забегов марафонцев будет закрыто движение для транспорта на участках:
- улица Ленина между Борчанинова и 25 Октября;
- улица Борчанинова между Петропавловской и Екатерининской;
- улица Попова между Петропавловской и Екатерининской;
- улица Куйбышева между Петропавловской и Екатерининской;
- Комсомольский проспект от улицы Петропавловской до места разворота напротив дома № 70 по Комсомольскому проспекту;
- улица Газеты Звезда между Петропавловской и Пермской; - улица Сибирская между Петропавловской и Белинского;
- улица Пермская между Газеты Звезда и 25 Октября; - улица Екатерининская между Сибирская и 25 Октября;
- улица Луначарского от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта;
- улица Пушкина от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта и от улицы Сибирской до улицы 25 Октября;
- улица Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта;
- улица Революции от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта и от улицы Сибирской до улицы 25 Октября;
- улица Швецова между Сибирской и 25 Октября; - улица Глеба Успенского от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта;
- улица 1-я Красноармейская между Сибирской и 25 Октября;
- улица П. Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта и между Сибирской и 25 Октября.
Напомним, 2 и 3 сентября в Перми пройдет Пермский международный марафон, в котором будут участвовать спортсмены с разным уровнем подготовки. Дистанции марафона для профессионалов составят 42 и 21 километр, для любителей - 10 и 3 километра.
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