В Перми на месяц закроют улицу Пушкина

С 15 июня по 15 июля в Перми будет закрыта для проезда всех видов транспорта улица Пушкина. На участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда будет проходить подвод коммуникаций к строящемуся дому, сообщает сайт администрации Перми. В связи с этим планируйте проезд на личном транспорте заранее.



Также маршруты общественного транспорта изменят схему движения:

- маршрут No3 «Станция Пермь-1» – «М/р Нагорный» в сторону станции Пермь-1 будет следовать по улице Пушкина, затем по Комсомольскому проспекту, улицам Луначарского и Сибирской, в обратном направлении без изменений.



- маршруты No4 «М/р Садовый» – «М/р Нагорный» и No36 «Улица Мильчакова» – «М/р Вышка-2» – «М/р Вышка-1» будут следовать по улице Революции в прямом и обратном направлениях от Комсомольского проспекта до бульвара Гагарина.



- маршрут No61 «Центральный рынок» – «НПО Биомед» – «М/р Новые Ляды» будет следовать через Южную дамбу и Комсомольский проспект в обоих направлениях.



- маршрут No63 «М/р Крохалева» – «Площадь Восстания» будет идти через Среднюю дамбу по улице Революции до улицы Сибирская и далее по маршруту.



- маршрут No67 «М/р Парковый» – «М/р Садовый» будет курсировать через Среднюю дамбу, далее по улицам Островского, Екатерининской (в обратном направлении по Луначарского) до Комсомольского проспекта, затем по улице Пушкина и далее по маршруту.



- троллейбусный маршрут No13 «М/р Парковый» – «Площадь Дружбы» временно закрывается.



- троллейбусный маршрут No10 в обоих направлениях будет следовать сообщением «М/р Парковый» – «Площадь Дружбы» через остановки Гознак, Центральный рынок, Комсомольская площадь и Авторадио.