Пермяк, ударивший полицейского, заплатит 50 тысяч рублей штрафа

40-летнему жителю Перми судом назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за оскорбление и пинок полицейского.

Следователями установлено, что 2 мая 2017 года к участковому уполномоченному полиции обратились с сообщением, что в одном из дворов Перми по придомовой территории двигается автомобиль с пьяным водителем за рулем. Сотрудник полиции предпринял меры и остановил автомобиль, потребовав водителя и пассажира пройти в участок для разбирательства, а также вызвал отряд ДПС. В помещении участка полиции пьяный водитель нецензурно оскорблял участкового и пнул его по ногам.

Суд признал 40-летнего жителя Перми виновным в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Пермскому краю.