В Перми ищут 30-летнего мужчину, страдающего шизофренией

В Перми ищут мужчину, который не выходит на связь со 2 августа.

Брюханов Александр Сергеевич 1986 года рождения, 2 августа вышел с автовокзала в Перми и ушел в неизвестном направлении.









Мужчина страдает шизофренией, при разговоре ощущается невнятная речь. Был одет в черную кожаную куртку, серую толстовку с капюшоном, спортивные штаны и темно-синие кроссовки. Рост 170 см, худощавого телосложения.

Всех кто видел Брюханова Александра Сергеевича просьба позвонить по номеру : +7 (912) 596-08-80, Наталья или 02.

Фото: группа «ЧП Березники» в социальной сети «Вконтакте»

