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В Перми ищут 30-летнего мужчину, страдающего шизофренией

13.08.2017 10:47
Житель Березников ушел с пермского автовокзала в неизвестном направлении и пропал.
В Перми ищут 30-летнего мужчину, страдающего шизофренией
В Перми ищут мужчину, который не выходит на связь со 2 августа.

Брюханов Александр Сергеевич 1986 года рождения, 2 августа вышел с автовокзала в Перми и ушел в неизвестном направлении.


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Мужчина страдает шизофренией, при разговоре ощущается невнятная речь. Был одет в черную кожаную куртку, серую толстовку с капюшоном, спортивные штаны и темно-синие кроссовки. Рост 170 см, худощавого телосложения.

Всех кто видел Брюханова Александра Сергеевича просьба позвонить по номеру : +7 (912) 596-08-80, Наталья или 02.



Фото: группа «ЧП Березники» в социальной сети «Вконтакте»

Метки: пропал мужчина автовокзал Пермь шизофрения
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