В октябре комиссия по защите суверенитета РФ представит свой первый доклад

"Мы подготовим доклад, он будет готов где-то к концу сентября. Мы его представим обществу в начале октября - как раз к питерскому форуму. И иностранцам покажем, и нашим гражданам мы расскажем на каком уровне сейчас находится защита нашего суверенитета среди стран 20-ки. Мы расскажем о том, что такое на самом деле вмешательство во внутренние дела. Мы дадим четкие юридические формулы в этом плане. Мы дадим факты вмешательства в наши выборные процедуры, не только выборы 10 сентября, но и большие выборы - федеральные, на которых будет избран глава государства. Здесь тоже интерес "друзей" наших очень высок, поэтому мы работали, работаем и будем работать на результат, на то, чтобы выбор россиян был именно выбором россиян а не кого-либо еще", - отметил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.