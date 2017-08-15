В эти выходные в Перми будет перекрыта для движения Северная дамба

В Перми в эти выходные будет перекрыта для движения всех видов транспорта Северная дамба. Делается это для натягивания троллейбусной воздушной контактной линии, рассказал телеканалу «ВЕТТА» начальник департамента дорог и транспорта Илья Денисов. Также, уточняет Денисов, пока точно неизвестно на какое время будет перекрыта дамба, существует вероятность, что успеют все сделать за один день.

Напомним, полная реконструкция Северной дамбы должна быть закончена к 1 сентября 2017 года. На данный момент открыто движение транспорта по техническому слою асфальта. Сейчас идет реконструкция трамвайного полотна и обустройство троллейбусных линий.