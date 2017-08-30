В день Пермского марафона изменятся маршруты общественного транспорта

3 сентября с 7:00 до 16:00 в связи с проведением Пермского международного марафона в центре города изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы:

- №7, 20, 35, 39, 41, 46 и 60 будут следовать до остановки «Драмтеатр»;

- №6, 8 и 53 Коммунального моста до остановки «Центральный рынок» будут идти через улицы Монастырская, Окулова, Крисанова и Борчанинова;

- №1, 4, 13, 14, 19, 36, 59, 66, 67, 74 и 61 будут следовать через улицу Куйбышева;

- №32 и 77 будут курсировать до улицы Максима Горького, далее следование возможно по трамвайным маршрутам №4, 6, 7, 8, 10 и 11;

- №5 будет следовать по укороченной схеме от Комсомольской площади до остановки «НПО «Биомед» и «микрорайон Голый Мыс»;

- №33 будет укорочен: он будет следовать от остановки «город Сердца» до остановки «Драмтеатр»;

- №3 и № 68 в этот день работать не будут.

Троллейбусы:

- №5 будет работать по укороченной схеме от остановки «улица Гусарова» до остановки «Комсомольская площадь»;

- №13 будут ходить от остановки «микрорайон Парковый до «Центрального рынка».

Трамваи:

- Трамвайный маршрут №5 будет следовать сообщением «улица Стахановская – станция Бахаревка»;

- №7 будет двигаться от станции «ВРЗ» до остановки «Разгуляй»;

- №11 будет идти от станции "Осенцы" до микрорайона Висим через улицы Куйбышева и Максима Горького;

- №4 до 16:00 работать не будет.