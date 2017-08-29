В деле об убийстве князя Михаила Романова в Перми появились новые данные

Сотрудникам Пермского государственного архива социально-политической истории удалось разрушить миф о том, что секретарь великого князя Михаила Романова был англичанином.



"В чем-то здесь был виноват и сам великий князь. Он интересовался английской культурой, часто бывал в Англии, говорил свободно по-английски и своего друга Николая Николаевича, как следует из его дневников, называл Джони или Джонсон, но это была дружеская шутка, но кто-то воспринял это всерьез. И поэтому пермские большевики, воспоминания которых хранятся в архиве, часто путаясь в мемуарных записях пишут, что с великим князем был дядька англичанин. Почему дядька - не понятно", - говорит директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.



Документы, подтверждающие русскую родословную Николая Жонсона передал в архив его правнучатый племянник Владимир Быстров. Живущий ныне в Чехии. Его пригласила международная экспедиция по поиску великого князя Михаила Александровича. И как оказалось не зря. Уж слишком много домыслов в этой истории и мало доказанных фактов.



"По сути появилась новая история. Если раньше речь шла о трагической гибели в Перми великого князя и его секретаря Николая Джонсона, то теперь мы можем говорить, что есть история связанная с судьбой Николая Николаевича Джонсона - русского дворянина, русского офицера, друга великого князя. Человека, который совершил сильный, яркий и очень мужественный поступок в трагическую ночь с 12 на 13 июня 1918 года. Потому что великий князь был жертвой убийц, то Николай Николаевич сделал выбор. Он мог спастись. Он мог не оказаться рядом, когда его увозили убийцы, но он пытался спасти своего патрона, своего друга", - рассказывает Сергей Неганов.



Это был его гражданский выбор. Поступок вызывающий уважение, говорит директор пермского государственного архива Сергей Неганов. В ту роковую ночь Николай Жонсон был убит первым. Палачи воспринимали его как угрозу. Ведь он до последней секунды своей жизни пытался защитить великого князя Михаила Романова. Сколько еще открытий принесет семейный архив Жонсонов не берутся сказать даже сотрудники Пермского государственного архива. Озвученная информация лишь вершина айсберга. Первое знакомство. Исследователи продолжают работу. Большое интервью о новых открытиях связанных с поиском останков последнего русского императора смотрите в этот четверг 31 августа в 23:30 в программе «А поговорить» на телеканале «ВЕТТА 24».