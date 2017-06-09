Участь пермских участковых

Уже 12 лет Роман Кудымов работает на своем участке. Говорит, пришел в органы на этот участок, с этого же участка и на пенсию уйдёт. Во всяком случае, планы пока такие. Тем более, знает здесь его чуть ли не каждая собака. Он, в свою очередь, в курсе всех перемещений, а, порой, и даже мыслей своих постоянных визитёров.



"У одних и тех же людей - одна и та же проблема. Если в быту, то люди просто не исправляются. Вроде проводим, и профилактические мероприятия, и беседы, а человек просто не меняется. Причина та же. Человек не изменился и через какое-то время продолжает себя также вести. И человек вновь обращается с заявлением по одним и тем же фактам", - рассказывает участковый уполномоченный полиции ОП № 7 УМВД России по Перми Роман КУДЫМОВ.



В день приходит 5-6 материалов, и это ещё немного, говорит народный полицейский, у коллег, порой, бывает в разы больше. Впрочем, эту арифметику поймут лишь стражи порядка, как и то, зачем необходимо писать десятки рапортов, справок, объяснений, заполнять журналы в бумажном, а не электронном виде и многое другое. Обязанностей у участкового, как известно, тысяча и ещё одна. А люди видят только то, что на поверхности.



Чуть ли не 100% всех обращений, которые находятся на рассмотрении у участковых не содержат признаков каких-либо преступлений, но от этого отнюдь не становятся менее важными.