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Тысяча и одна обязанность. Участковый - профессия многогранная

06.06.2017 17:00
У них тысяча и ещё одна обязанность - именно так говорят про участковых уполномоченных полиции. Впрочем, если открыть приказ министерства внутренних дел России за номером 1166 от 31 декабря 2012 года, то можно увидеть, что по закону обязан участковый уполномоченный полиции.
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Если кратко, то каждый Анискин должен в совершенстве знать законы, использовать формы и методы предупреждения преступлений, выявлять притоны для занятия проституцией и незаконного потребления наркотических средств, участвовать в пределах компетенции в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Другими словами, участковый обязан не просто знать о том, что происходит у него на участке, но и письменно об этом отчитываться. Периодически проверять владельцев оружия, условно-осуждённых, условно-досрочно освободившихся, несовершеннолетних, стоящих на учете, больных алкоголизмом и других граждан, имеющих специальный статус. Стоит отметить, что помимо этого участковый не может, а просто обязан как минимум один раз в год приходить к вам в гости. Этот пункт закреплён в том же приказе № 1166.

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А ещё проводить приём граждан, посещать в профилактических целях образовательные, медицинские и другие учреждения, принимать решения по всем заявлениям, сообщениям и обращениям, составлять протоколы и искать должников, уклонистов и других граждан, в отношении которых поступили представления из других государственных органов. Если же коллега на больничном, в отпуске, командировке или просто отсутствует, то исполнять ещё и его обязанности. А помощников - нет. Во всяком случае в Перми.
Метки: Участковый
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