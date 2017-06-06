Если кратко, то каждый Анискин должен в совершенстве знать законы, использовать формы и методы предупреждения преступлений, выявлять притоны для занятия проституцией и незаконного потребления наркотических средств, участвовать в пределах компетенции в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Другими словами, участковый обязан не просто знать о том, что происходит у него на участке, но и письменно об этом отчитываться. Периодически проверять владельцев оружия, условно-осуждённых, условно-досрочно освободившихся, несовершеннолетних, стоящих на учете, больных алкоголизмом и других граждан, имеющих специальный статус. Стоит отметить, что помимо этого участковый не может, а просто обязан как минимум один раз в год приходить к вам в гости. Этот пункт закреплён в том же приказе № 1166.





А ещё проводить приём граждан, посещать в профилактических целях образовательные, медицинские и другие учреждения, принимать решения по всем заявлениям, сообщениям и обращениям, составлять протоколы и искать должников, уклонистов и других граждан, в отношении которых поступили представления из других государственных органов. Если же коллега на больничном, в отпуске, командировке или просто отсутствует, то исполнять ещё и его обязанности. А помощников - нет. Во всяком случае в Перми.