Телевидение – главный источник получения информации у россиян

Узнают новости от друзей и знакомых около трети всех россиян и около четверти – по интернету. Радио и газеты используют реже – в 16–17% случаев.

Телевидение продолжает оставаться главным источником информации во всех возрастных группах, ситуация меняется мало. Однако согласно вопросу в другой формулировке в конце 2015 года в самой молодой возрастной группе интернет обогнал телевидение как источник информации. Сказывается формулировка вопроса, согласно которой он зачитывается два раза. Телевидение чаще фигурирует как первый выбор респондента, а интернет – как второй.Сегодня узнают о происходящем из телевизора 60% молодых, из интернета – чуть больше 70% (в старшей возрастной группе соответствующие цифры составляют 90% и 10%). Можно предположить, что среди россиян моложе 18 лет разрыв между телевизором и интернетом еще больше. Наиболее зависимыми от телевидения остаются люди старших поколений.