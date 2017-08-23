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Телевидение – главный источник получения информации у россиян

23.08.2017 11:10
Главным источником о происходящем уже на протяжении четырех лет регулярных замеров является телевидение. Так отвечают 86% респондентов, по данным опроса «Левада-центра».
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Телевидение – главный источник получения информации у россиян
Узнают новости от друзей и знакомых около трети всех россиян и около четверти – по интернету. Радио и газеты используют реже – в 16–17% случаев. 

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Телевидение продолжает оставаться главным источником информации во всех возрастных группах, ситуация меняется мало. Однако согласно вопросу в другой формулировке в конце 2015 года в самой молодой возрастной группе интернет обогнал телевидение как источник информации. Сказывается формулировка вопроса, согласно которой он зачитывается два раза. Телевидение чаще фигурирует как первый выбор респондента, а интернет – как второй.

Сегодня узнают о происходящем из телевизора 60% молодых, из интернета – чуть больше 70% (в старшей возрастной группе соответствующие цифры составляют 90% и 10%). Можно предположить, что среди россиян моложе 18 лет разрыв между телевизором и интернетом еще больше. Наиболее зависимыми от телевидения остаются люди старших поколений.

Метки: тв телевидение информация
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