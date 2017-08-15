ТК «ВЕТТА» приняла участие в общероссийском форуме в Грозном
15.08.2017 11:30
Для участников форума подготовили разнообразную программу. Экскурсии сменялись тренингами, лекциями, круглыми столами и пресс-конференциями.
В одном из павильонов Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» прошла встреча с пресс-секретарем Главы республики Альви Каримовым. Он рассказал об особенностях работы журналиста в условиях военных действий. Причем делился собственным опытом. Он не раз рисковал жизнью, чтобы добыть эксклюзивную информацию.
После встречи с пресс-секретарем Рамзана Кадырова, участники форума перешли к обсуждению проблем волнующих все региональные СМИ. В частности - возможность включения в двадцатку каналов цифрового вещания. Ведь телекомпании победившие в конкурсе на 21-ю кнопку, признанные региональными обязательными, общедоступными, прошли жесткий отбор и всем всё уже доказали. Обсудили медиаменеджеры и проблемы измерений. Доверять рейтингам сегодня не приходится, - говорят руководители крупнейших телекомпаний страны. К тому же не хватает прозрачности. Кто как и кого считает - тайна покрытая мраком.
Крупнейшие региональные телекомпании приняли решение консолидировать усилия и активнее отстаивать свои права в интересах зрителей. Ведь мало кого в Пермском крае интересует, чем живет Московская область.
В ходе дискуссии участниками круглого стола было принято решение о необходимости создания координационного совета по региональным СМИ на базе Общественной палаты РФ с участием Национальной ассоциации телерадиовещателей, Союза журналистов России и представителей Общероссийского народного фронта для работы над законопроектами по улучшению ситуации в отрасли.
Завершился масштабный форум российских СМИ на мажорной ноте. В честь гостей состоялся торжественный ужин от Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в ходе которого с концертной программой выступили артисты филармонии и звезды чеченской эстрады.
Другие новости
04 Августа 2017
01 Августа 2017
24 Июля 2017
06 Июля 2017
27 Июня 2017
19 Июня 2017
12 Июня 2017
02 Июня 2017
26 Мая 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦