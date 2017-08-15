ТК «ВЕТТА» приняла участие в общероссийском форуме в Грозном

В одном из павильонов Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» прошла встреча с пресс-секретарем Главы республики Альви Каримовым. Он рассказал об особенностях работы журналиста в условиях военных действий. Причем делился собственным опытом. Он не раз рисковал жизнью, чтобы добыть эксклюзивную информацию.



После встречи с пресс-секретарем Рамзана Кадырова, участники форума перешли к обсуждению проблем волнующих все региональные СМИ. В частности - возможность включения в двадцатку каналов цифрового вещания. Ведь телекомпании победившие в конкурсе на 21-ю кнопку, признанные региональными обязательными, общедоступными, прошли жесткий отбор и всем всё уже доказали. Обсудили медиаменеджеры и проблемы измерений. Доверять рейтингам сегодня не приходится, - говорят руководители крупнейших телекомпаний страны. К тому же не хватает прозрачности. Кто как и кого считает - тайна покрытая мраком.



Крупнейшие региональные телекомпании приняли решение консолидировать усилия и активнее отстаивать свои права в интересах зрителей. Ведь мало кого в Пермском крае интересует, чем живет Московская область.

В ходе дискуссии участниками круглого стола было принято решение о необходимости создания координационного совета по региональным СМИ на базе Общественной палаты РФ с участием Национальной ассоциации телерадиовещателей, Союза журналистов России и представителей Общероссийского народного фронта для работы над законопроектами по улучшению ситуации в отрасли.



Завершился масштабный форум российских СМИ на мажорной ноте. В честь гостей состоялся торжественный ужин от Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, в ходе которого с концертной программой выступили артисты филармонии и звезды чеченской эстрады.