Стало известно, что появится на месте старого зоопарка в Перми

Сейчас на новой площадке идёт стройка. Власти города и края держат ситуацию на контроле. Посетить новый зоопарк, по плану, пермяки смогут уже весной следующего года.



Телекомпании "ВЕТТА" стали известны планы русской православной церкви относительно земли, на которой сейчас располагается зверинец, а ещё сто лет назад находилось кладбище... Похоже, что в городе появится новый сквер.



"После того, когда это место будет освобождено... Ну что можно сделать на кладбище? Только благоустроить его, только сделать его таким парком, зелёной зоной, куда могли бы прийти люди и посмотреть, кто там захоронен... Стелла, которая говорила бы об этих людях, кто эти люди, которые созидали, строили, благоукрашали наш город... Я думаю, это будет одним из таких воспитательных действий для наших граждан", - сказал Митрополит Пермский и Кунгурский МЕФОДИЙ.