Салону эротического массажа в Перми запретили работать ночью

Правда, когда салон в декабре прошлого года открыл двери, оказалось, что массаж тут специфический. И делают его, по словам Евгения ГОРНИЦИНА, почему-то на кроватях и в душевых.



"Поэтому мы предполагаем, что там не какая-то медицинская помощь оказывается. А потом уже из информации, которая появилась в интернете, оказалось, что это салон эротического массажа для мужчин. Поэтому не случайно соседка, которая живет над этим салоном слышит шумы, охи-вздохи и другие голоса женского типа", - говорит председатель ТСЖ "Кирова-10" Евгений ГОРНИЦИН.



А ещё специфический запах. Тошнотворный, как следует из объяснения, приобщенного к материалам дела об административном правонарушении. В свою очередь, владелец салона в своём объяснении характеризует деятельность заведения несколько иначе.



"Деятельность мужского спа-салона направлена на предоставление посетителям салона персональных услуг по достижению расслабления и отдыха. Понимаем всю сложность и напряженность современной жизни и стремительного ритма большого города, не позволяющего получить полноценный отдых и возможность сделать паузу в делах. Работаем с целью улучшения физического состояния посетителей за счет отдыха. Спа-салон оказывает персональные услуги, код ОКВЭД 96.04 - физкультурно-оздоровительная деятельность", - цитирует судья Ленинского районного суда Наталья МАЛЫШЕВА объяснение владельца салона.



Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что подобной физкультурно-оздоровительной деятельностью можно заниматься только днём и запретил заведению работать после 23-х часов. Ограничение наложено на 50 суток, однако в законную силу решение ещё не вступило.