Пермские школы отказываются от бумажных журналов

Таким образом, классный журнал, в привычном нам бумажном варианте, уходит в небытие. Вместо него появится журнал электронный!



"Более 70 школ начинают проект, мы начинаем вместе с ними. Это безбумажный вариант электронных дневников. Вот это интересно, когда полностью заменяется дневник, когда его не будет существовать в принципе, как мы его привыкли видеть все эти годы в школе, поэтому здесь очень интересно, и у нас есть достаточно позитивный опыт - это 87 школа Перми, которая ведет безбумажный электронный журнал", - говорит начальник управления общего образования министерства образования и науки Пермского края Лариса КАЛИНЧИКОВА.



У электронного журнала множество плюсов. Папы и мамы могут в любое время узнать оценки ребенка - для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. А вот педагоги - немного волнуются: больше не будет возможности поставить отстающим ученикам карандашом двойки и единицы, чтобы можно было их потом исправить.



"У учителя всегда была книжка, где были долги учеников, и этого никто не отменял. Возможность исправления оценок тоже есть. Я бы еще хотела сказать, чтобы родители не переживали и не волновались, если у них нет доступа в электронный журнал, им это предоставит любой преподаватель", - подчеркивает Лариса КАЛИНЧИКОВА.



Конечно, электронные журналы - требование времени. Правда, теперь взрослые уже не смогут упрекнуть детей, что те слишком много времени проводят за компьютером. Педагоги, вслед за школьниками, будут покорять интернет-пространство.