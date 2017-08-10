Пермские школы отказываются от бумажных журналов
10.08.2017 12:00
С 1 сентября пермские педагоги будут ставить отметки одним щелчком клавиатуры. Пока нововведение коснется не всех, в краевом проекте министерства образования принимают участие 72 школы Прикамья.
Таким образом, классный журнал, в привычном нам бумажном варианте, уходит в небытие. Вместо него появится журнал электронный!
"Более 70 школ начинают проект, мы начинаем вместе с ними. Это безбумажный вариант электронных дневников. Вот это интересно, когда полностью заменяется дневник, когда его не будет существовать в принципе, как мы его привыкли видеть все эти годы в школе, поэтому здесь очень интересно, и у нас есть достаточно позитивный опыт - это 87 школа Перми, которая ведет безбумажный электронный журнал", - говорит начальник управления общего образования министерства образования и науки Пермского края Лариса КАЛИНЧИКОВА.
У электронного журнала множество плюсов. Папы и мамы могут в любое время узнать оценки ребенка - для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. А вот педагоги - немного волнуются: больше не будет возможности поставить отстающим ученикам карандашом двойки и единицы, чтобы можно было их потом исправить.
"У учителя всегда была книжка, где были долги учеников, и этого никто не отменял. Возможность исправления оценок тоже есть. Я бы еще хотела сказать, чтобы родители не переживали и не волновались, если у них нет доступа в электронный журнал, им это предоставит любой преподаватель", - подчеркивает Лариса КАЛИНЧИКОВА.
Конечно, электронные журналы - требование времени. Правда, теперь взрослые уже не смогут упрекнуть детей, что те слишком много времени проводят за компьютером. Педагоги, вслед за школьниками, будут покорять интернет-пространство.
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