С 1 сентября астрономия станет обязательным предметом в школах

Предмет вселенского масштаба. Курс астрономии, который появится в школах уже в этом учебном году, рассчитан на 35 часов. Каждое образовательное учреждение решает самостоятельно, как ребята будут осваивать космос. Новый предмет можно преподавать как в 10 классе, так и в 11-ом, а можно разделить на 2 части, чтобы легче был стремиться через тернии к звездам!



"Что хочется отметить: ЕГЭ по астрономии не будет. Это однозначно. И об этом заявило министерство образования РФ. Это тоже очень важно для ребят. Но все-таки будут всероссийские проверочные работы в 2019 году, как планирует министерство российской федерации", - говорит начальник управления общего образования министерства образования и науки Пермского края Лариса КАЛИНЧИКОВА.



Страна Юрия Гагарина, которая подарила миру первый полет в космос, а вместе с ним и космические мечты о том, что и на Марсе будут яблони цвести, долгое время не изучала астрономию. Историческая несправедливость, которую необходимо было исправить. Этот предмет исключили из программы в 1993 году. Те, кто учился раньше, знают об окружающем мире значительно больше.



Предмет будут вести учителя физики и географии, конечно, после спецподготовки, ведь надо будет рассказать детям не только о Солнечной системе, но и о бозоне Хиггса.



О новых учебниках родителям переживать не стоит. Все необходимые пособия детям выдадут в школе. Ну а если уж так хочется воспитать в семье ученого, можно для начала купить атлас звездного неба. Кто знает, возможно, когда-нибудь астрономия снова станет наукой номер 1.

