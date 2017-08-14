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С 1 сентября астрономия станет обязательным предметом в школах

14.08.2017 14:01
С сентября во всех школах, где есть 10 и 11-ые классы, в обязательном порядке появится новый предмет - астрономия.
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Предмет вселенского масштаба. Курс астрономии, который появится в школах уже в этом учебном году, рассчитан на 35 часов. Каждое образовательное учреждение решает самостоятельно, как ребята будут осваивать космос. Новый предмет можно преподавать как в 10 классе, так и в 11-ом, а можно разделить на 2 части, чтобы легче был стремиться через тернии к звездам!

"Что хочется отметить: ЕГЭ по астрономии не будет. Это однозначно. И об этом заявило министерство образования РФ. Это тоже очень важно для ребят. Но все-таки будут всероссийские проверочные работы в 2019 году, как планирует министерство российской федерации", - говорит начальник управления общего образования министерства образования и науки Пермского края Лариса КАЛИНЧИКОВА.

Страна Юрия Гагарина, которая подарила миру первый полет в космос, а вместе с ним и космические мечты о том, что и на Марсе будут яблони цвести, долгое время не изучала астрономию. Историческая несправедливость, которую необходимо было исправить. Этот предмет исключили из программы в 1993 году. Те, кто учился раньше, знают об окружающем мире значительно больше.

Предмет будут вести учителя физики и географии, конечно, после спецподготовки, ведь надо будет рассказать детям не только о Солнечной системе, но и о бозоне Хиггса.

О новых учебниках родителям переживать не стоит. Все необходимые пособия детям выдадут в школе. Ну а если уж так хочется воспитать в семье ученого, можно для начала купить атлас звездного неба. Кто знает, возможно, когда-нибудь астрономия снова станет наукой номер 1.
Метки: астрономия школа предмет
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