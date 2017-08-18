(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Рабочие места на «Мотовилихинских заводах» сохранят

18.08.2017 14:36
«Камасталь» – одно из дочерних предприятий холдинга «Мотовилихинские заводы». Главная задача этого производства - изготовление металлургической продукции, в том числе, для дальнейшего производства спецтехники и нефтепромыслового оборудования.
9
С целью понять, как живет завод приехал временно исполняющий обязанности губернатора Прикамья Максим Решетников. Еще в марте этого года глава региона принял решение о создании рабочей группы для разработки плана мероприятий по развитию предприятия.

"Предприятие проинвестировано, много оборудования, много молодежи на предприятии, много технологий. Видно, что предприятие работает с загрузкой. По праву один из флагманов пермской промышленности. Сейчас необходимы определённые мероприятия и действия сделать, чтобы оздоровить его, но сам по себе процесс - коллективы, оборудование, заказы - тут все есть", - отметил  временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ.

С руководством «Мотовилихинских заводов» и корпорацией «Ростех» выработана схема финансового оздоровления предприятия с сохранением всех рабочих мест, при этом предусмотрены дополнительные инвестиции. В рамках новой схемы заводы будут обеспечены гособоронзаказом.
Метки: Мотовилихинские заводы Пермь Решетников рабочие
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Другие новости