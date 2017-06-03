Под суд за "Победу"

"По версии следствия, в один из дней с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года, чиновник распорядился о необоснованном внесении изменений в сметную документацию строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Обвинской в городе Перми. Изменения были связанны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования, что привело к удорожанию сметной стоимости строительства объекта", - говорит старший помощник руководителя СУ СКР по Пермскому краю Ирина НЕЗНАМОВА.



Ущерб, причинённый краевому и городскому бюджетам при возведении ФОКа "Победа", правоохранители оценивают почти в 28 миллионов рублей. С занимаемой должности чиновник уволен. Если вина будет доказана, ему грозит - от денежного взыскания до 4-х лет тюремного заключения.