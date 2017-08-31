Почему некоторые современные учебники вредны для школьников?

Столь популярен этот экзамен потому, что его результаты требуются при поступлении на каждую 5-ю специальность вузов нашего региона. Однако средний результат у тех, кто решается сдавать единый государственный экзамен по этой дисциплине, чаще всего не самый высокий. Так, в этом году - 58 баллов. А наивысшую оценку получают единицы.



"В прошлом году у нас не было 100-бальников. В этом году 1 выпускник получил 100 баллов. И вообще мы отмечаем тенденцию, что очень мало ребят по этому предмету получают наивысший балл", - говорит начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Пермского края Наталья Килина.



И это, несмотря на то, что дефицита в источниках получения знаний по этому предмету школьники не испытывают.



"На сегодняшний день в России изданы десятки учебных пособий по обществознанию. Как теоретических, так и практических. На полках магазинов и библиотек можно обнаружить книги, предназначенные для школьников, абитуриентов. Есть, например, сборники тестов и даже словари по обществознанию", - сообщает корреспондент Кирилл Диев.



Однако внешне такие пособия порой с трудом вызывают доверие. Так, обложка одного из справочников по обществознанию, предназначенного не только для учеников старших классов, но и абитуриентов, всем своим видом напоминает книжку для начальной школы. Содержание тоже вызывает вопросы. Например, в учебнике отсутствует важная глава, посвящённая взаимоотношениям общества и власти. Впрочем, и другие разделы в таких изданиях зачастую скудны на предметные знания, сетует декан факультета довузовской подготовки Пермского классического университета Вероника Залещук.



Как отмечает эксперт, умение анализировать полученную информацию крайне необходимо. Но даже такой минимум, как дать правильное определение тому или иному понятию, удаётся далеко не всем авторам учебников.



"Если речь идёт про обществознание, мы, в первую очередь, должны дать определение, что такое человек, что такое общество, а потом пойти к вопросу "Структура общества", и пойти по сферам общественной жизни, то есть после блока философии логично там про социальную структуру общества говорить, а потом уже переходить к экономике", - говорит декан факультета довузовской подготовки ПГНИУ Вероника Залещук.



Впрочем, как отмечают эксперты, ситуация вскоре должна измениться в лучшую сторону. Над проблемой несистемного подхода к изучению обществознания уже задумались на самом высоком уровне. По инициативе федерального Министерства образования и науки, сейчас Госдума разрабатывает единую концепцию преподавания этого предмета. По окончании работы над документом запланирован перевыпуск всех школьных учебных пособий по обществознанию.