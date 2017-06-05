Пермские пляжи проверяют водолазы
05.06.2017 11:12
Стеклянная тара. Доски с гвоздями. Металлические конструкции. Пермские спасатели ведут подготовку к купальному сезону пермяков.
На минувшей неделе со дна Мотовилихинского пруда поднято более 20 килограммов мусора. А вот на левом берегу Камы в Орджоникидзевском районе мусора оказалось немного.
В этом сезоне спасательные бригады начнут дежурить на 8-ми участках. Помимо пяти официальных пляжей ещё у Перми 1 и на двух участках реки Мулянка.
Открыть купальный сезон по плану планируется 15 июня. До этого свои заключения должен дать и Роспотребнадзор.
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