Пермские пляжи проверяют водолазы

На минувшей неделе со дна Мотовилихинского пруда поднято более 20 килограммов мусора. А вот на левом берегу Камы в Орджоникидзевском районе мусора оказалось немного.



В этом сезоне спасательные бригады начнут дежурить на 8-ми участках. Помимо пяти официальных пляжей ещё у Перми 1 и на двух участках реки Мулянка.



Открыть купальный сезон по плану планируется 15 июня. До этого свои заключения должен дать и Роспотребнадзор.