(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Пермь примет участие в международной акции «Читающий автобус»

15.08.2017 15:55
8 сентября в Перми пройдет международная акция «Читающий автобус», посвященная международному дню грамотности.
29
Пермь примет участие в международной акции «Читающий автобус»
8 сентября Пермь присоединится к международной акции «Читающий автобус». Данное мероприятие проходит в рамках празднования международного дня грамотности. В рамках акции школьники и педагоги будут читать стихотворения своих любимых поэтов в общественном транспорте Перми, после чего пассажирам будут вручены памятные «тетрадки дружбы», которые будут украшены участниками акции.

Девиз акции «Читающий автобус» - «Мы объявляем моду на чтение», данный слоган показывает основную цель акции – приобщение к литературе всех жителей города, сообщили «ТК ВЕТТА» в пресс-службе администрации Перми.

Метки: Читающий автобус Пермь
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Другие новости