Пермь примет участие в международной акции «Читающий автобус»

8 сентября Пермь присоединится к международной акции «Читающий автобус». Данное мероприятие проходит в рамках празднования международного дня грамотности. В рамках акции школьники и педагоги будут читать стихотворения своих любимых поэтов в общественном транспорте Перми, после чего пассажирам будут вручены памятные «тетрадки дружбы», которые будут украшены участниками акции.

Девиз акции «Читающий автобус» - «Мы объявляем моду на чтение», данный слоган показывает основную цель акции – приобщение к литературе всех жителей города, сообщили «ТК ВЕТТА» в пресс-службе администрации Перми.