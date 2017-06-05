Названы самые зеленые районы Перми

"Если смотреть на город сверху, то, конечно, самыми зелеными у нас являются Мотовилихинский, Кировский, Орджоникидзевский районы. Представлены более 150 видов зеленых насаждений. Перечень обширный", - говорит начальник отдела охраны зеленых насаждений УЭП администрации Перми Андрей ЗЕЛЕНИН.

В городской черте, без учёта лесов, сегодня около 3 миллионов деревьев и кустарников. Ещё на пять тысяч их стало больше нынешней весной за счёт новых посадок. А вот по количеству скверов, бульваров и парков лидирует Ленинский район. Из примерно сотни объектов чуть ли не каждый четвёртый именно в центре. В том числе это скверы возле Оперного театра, Уральских добровольцев, территория пермской набережной.Вслед за Ленинским районом по числу парковых зон следует Мотовилихинский район. За счёт сквера Розалии Землячки, сада на Северной дамбе, аллеи по улице Дружбы. На третьем месте - Свердловский район. Его главное зелёное достояние - парк Горького и аллея на Комсомольском проспекте.