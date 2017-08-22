Велосипедист из Грузии приехал в Пермь по «Пути Мира»

В рамках велопробега "Путь мира" Нодар запланировал проехать 50 000 километров и 30 стран Евразии. Для этого спортсмену пришлось модернизировать своего железного коня.



На велосипеде путешественника есть практически всё то же самое, что и в автомобиле. Навигатор, спидометр, звуковой сигнал, зеркало заднего вида и даже видеорегистратор.



Последние 10 месяцев заняла дорога от старта маршрута во Владивостоке до Перми. Но главная цель пробега вовсе не очередной рекорд, рассказывает путешественник. Миссия проекта - пропаганда мира и поиск в нашей стране новых друзей.



"Проект, значимый для грузинского народа, как минимум, да. По благословению патриарха Грузии Ильи-2... Народная дипломатия как бы. Мы хотим нормальных отношений с Россией. Понимаете. То, что было, - развал Советского союза, и дальше - обливания грязью, и там какие-то..., нет! Мы соседи! У нас - вековые истории!", - говорит организатор и главный участник велопробега "Путь мира" Нодар БЕРИДЗЕ.



Впереди у путешественника ещё почти 20 тысяч километров и более тысячи населённых пунктов. Окончание велопробега приурочено ко дню независимости Грузии.