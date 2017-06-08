Ко Дню города Пермь украсят почти миллион цветов

Работа над самой большой клумбой, которая находится на пересечении улиц Революции и бульвара Гагарина уже закончена. Каждый год здесь появляется новый рисунок, на этот раз он посвящен году экологии. Чтобы создать нужный орнамент, было высажено более 30 тысяч цветов.



Разноцветные бутоны уже радуют пермяков на городской эспланаде, набережной Камы. Свое место заняли солнечные часы на площади Гайдара. Цветочные панно украсят практически все городские парки, скверы, и крупные дорожные развязки.



"У нас очень много в этом году будет кохии. В том году очень всем понравилась улица Попова, где стриженные были кохии. В этом году там также будут кохии. По технологии содержат те подрядчики, которые садят. Содержание проходит по мере необходимости. То есть все зависит от погоды. Если погода жаркая, то полив ежедневный, если будет погода влажная, то мы уже по мере необходимости будем поливать. Для этого есть кураторы в районах, заказчики, которые смотрят", - говорит главный садовник города Перми Илюса ЗБРУЕВА.



Ко Дню города будут высажены практически все цветники. Также установят подвесные кашпо, где разместятся петунии и бегонии. Всего в этом году Пермь украсят более миллиона цветов и почти все они будут высажены уже ко Дню города.