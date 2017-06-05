Кирилл Есин из Губахи не прошел на «Детское Евровидение - 2017»
05.06.2017 09:03
Кирилл занял 4-ое место в голосовании за участника от России.
В Российском национальном отборочном туре Международного конкурса «Детское Евровидение 2017» Кирилл Есин, житель Губах и участник шоу «Ты супер!», по итогам голосования занял 4-ое место.
10-летний школьник из Пермского края стал известен участием в шоу «Ты супер!», где в финале получил диплом и право участия в отборе на «Детское Евровидение - 2017».
Победителем стала Полина Богусевич, которая уже была участником таких известных конкурсов как: «Голос.Дети», «Детская Песня года - 2014» и «Песня года - 2014».
Фото: сайт НТВ.
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