Из-за ремонта улицы Желябова изменится схема движения автобусного маршрута №54

В связи с ремонтными работами, которые проходят на перекрестке улиц Подлесная и Желябова с сегодняшнего дня ограничено движение. На Подлесной будет свободна только одна полоса, выезд на улицу Желябова закрыт. Автобуса №54 будет следовать по проспекту Парковый и улице Куфонина в обоих направлениях, сообщает Департамент дорог и транспорта Перми.