Из-за ремонта улицы Желябова изменится схема движения автобусного маршрута №54
08.06.2017 19:00
С сегодняшнего дня в Перми из-за ремонта улицы Желябова будет временно изменен маршрут автобуса №54.
В связи с ремонтными работами, которые проходят на перекрестке улиц Подлесная и Желябова с сегодняшнего дня ограничено движение. На Подлесной будет свободна только одна полоса, выезд на улицу Желябова закрыт. Автобуса №54 будет следовать по проспекту Парковый и улице Куфонина в обоих направлениях, сообщает Департамент дорог и транспорта Перми.
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