Инвестиционная часть бюджета Перми выросла на 800 млн рублей

"Запланировано строительство 3 новых школ и 2 школы будут на капитальном ремонте. Это и строительство школьных стадионов, и строительство детских садов. Это основные такие направления. Акцент на молодежь и на то, чтобы молодежь получала хорошее образование. Кроме того, увеличилось финансирование спорта на 30%. Это говорит о том, что это направление у нас развивается", - сказал заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

По проекту уже в следующим году начнется строительство бассейна в Кировском районе, физкультурно-спортивного центра в Орджоникидзевском, а также возведение спортивной базы "Летающий лыжник". Что касается дорог, то на их ремонт отведено более 4 млрд бюджетных средств. Оставшиеся средства бюджета города будут направлены на содержание дорог, ЖКХ и развитие культуры. Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что инвестиционная часть бюджета выросла на 800 миллионов рублей и продолжит расти в последующие годы.

"Во-первых, бюджет мы формируем и исполняем бездефицитным, во-вторых, мы полностью исполняем взятые на себя социальные обязательства. В-третьих, мы уже несколько лет подряд увеличиваем инвестиционную составляющую бюджета. Причем мы постоянны в своих приоритетах. Это инвестиции в образование и инвестиции в совершенствование улично-дорожной сети, инвестиции в расселение ветхого и аварийного жилья", - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Городские власти намерены продолжить работу по расселению жителей аварийных домов. По программе уже в этом году 198 семей переедут в новый дом по улице Баранчинская. Средства заложены на строительство еще одной многоэтажки. Новое здание планируют построить возле реки Мулянка. Следующий этап проект бюджета рассмотрят на публичных слушаниях.



Автор: Роман Лабурец / ТК ВЕТТА