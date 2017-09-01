Идем в школу: как помочь ребенку адаптироваться?

Привыкнуть к новому распорядку сложно. Все, наверное, слышали о правиле 21-го дня? Именно столько нужно для того, чтобы выработать полезную привычку.



Многим детям влиться в учебный процесс непросто. Даже 21-го дня может быть недостаточно. Эмоциональное привыкание к новым условиям у первоклашек длится от 2 до 6 месяцев. Чуть меньше месяца входят в ритм школьники старших классов. В этот период каждый из них в разной степени нуждается в родительском участии.



"Отношения в семье в первую очередь перекладываются на отношения детей в школе. То есть, если происходят какие-то конфликты у одноклассников. В первую очередь, нужно посмотреть какие отношения складываются в семье", - говорит директор "Центра защиты от стресса доктора Юдиной" Вера Юдина.



Специалисты рекомендуют хвалить школьника за хорошие оценки, поддерживать, если у него что-то не получается и проверять домашние задания. Только стоит понимать, что в таком подходе главное не перегнуть палку.



"Требования должны быть адекватными. Ровно столько, сколько требует учебная программа и плюс желание самого ребенка. То есть, если у ребенка есть желание усвоить больше информации. У него познавательные способности большие, то не надо пресекать эти возможности. Пусть он усваивает информацию", - подчеркивает Вера Юдина.



Также очень важно соблюдать режим дня. Раннее пробуждение повышает производительность и эффективность труда, что приведет к успеваемости ребенка. Но если сентябрьские стрессы все же настигли ребенка, то лучше обратиться к специалистам в вопросах восстановления психического здоровья.