Идем в школу: как помочь ребенку адаптироваться?
01.09.2017 10:42
Когда мы выходим из отпуска, то пару дней пытаемся вновь влиться в рабочий процесс. А теперь представим, какого нашим детям в начале учебного года. После лета они неусидчивы, их внимание рассеяно, а режим дня нарушен
Привыкнуть к новому распорядку сложно. Все, наверное, слышали о правиле 21-го дня? Именно столько нужно для того, чтобы выработать полезную привычку.
Многим детям влиться в учебный процесс непросто. Даже 21-го дня может быть недостаточно. Эмоциональное привыкание к новым условиям у первоклашек длится от 2 до 6 месяцев. Чуть меньше месяца входят в ритм школьники старших классов. В этот период каждый из них в разной степени нуждается в родительском участии.
"Отношения в семье в первую очередь перекладываются на отношения детей в школе. То есть, если происходят какие-то конфликты у одноклассников. В первую очередь, нужно посмотреть какие отношения складываются в семье", - говорит директор "Центра защиты от стресса доктора Юдиной" Вера Юдина.
Специалисты рекомендуют хвалить школьника за хорошие оценки, поддерживать, если у него что-то не получается и проверять домашние задания. Только стоит понимать, что в таком подходе главное не перегнуть палку.
"Требования должны быть адекватными. Ровно столько, сколько требует учебная программа и плюс желание самого ребенка. То есть, если у ребенка есть желание усвоить больше информации. У него познавательные способности большие, то не надо пресекать эти возможности. Пусть он усваивает информацию", - подчеркивает Вера Юдина.
Также очень важно соблюдать режим дня. Раннее пробуждение повышает производительность и эффективность труда, что приведет к успеваемости ребенка. Но если сентябрьские стрессы все же настигли ребенка, то лучше обратиться к специалистам в вопросах восстановления психического здоровья.
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