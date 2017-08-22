Глава МЧС России высоко оценил работу спасателей в Пермском крае

"Когда работал в федеральной части, у нас было по 18 выездов на пожары в течение суток. Конечно, тяжело, бывают и обвалы, обрушения. Мы работаем всегда звеном, каждый друг за друга плечо подставляем", - рассказывает пожарный 1 класса Роман Лебедев.

В этом году пожарное депо Ленинского района обновилось. В Камской долине построено новое здание на 4 автомобиля. Лично осмотреть объект приехал министр МЧС России Владимир Пучков и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

"Я оцениваю готовность пожарно-спасательного гарнизона как высокую. Активно работают все подразделения МЧС России. Взаимодействуют с соответствующими структурами Пермского края", - сказал министр МЧС России Владимир Пучков.

Пожарное депо построено по типовому проекту. До конца 2018 года в регионе планируется построить ещё шесть подобных объектов. В Кизеле, Березниках, Соликамске и Чердыни.

"У нас на сегодня в стройке находится 7 пожарных депо - за счет краевого бюджета. Еще два пожарных депо - за счет федерального бюджета. Главное, что мы это все делаем в тесной интеграции. Сегодня мы много обсуждали эффективность взаимодействия всех подразделений", - отметил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников.

Всего их более десятка. Помимо тушения пожаров, в задачах МЧС входит спасение утопающих на воде, ликвидация химических катастроф, последствий ДТП. На каждое из заданий - свои нормативы. В присутствии федерального главы ведомства и руководителя Прикамья, сотрудники учреждений показали свое мастерство в профессии. По словам очевидцев, с заданием справились.

Успехи прикамских МЧСников видны на практике. По статистике краевого ведомства, по сравнению с прошлым годом количество гибель на пожарах уменьшилось на 11 процентов, на водных объектах - на 15.