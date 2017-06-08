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Физики победили лириков

08.06.2017 11:00
Речь идет о численности участников ЕГЭ. Итоговая аттестация по двум, таким разным предметам, проходит в 1 день.
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Экзамен по литературе в Пермском крае выбрали более 700 человек, а по физике - в 3 с половиной раза больше. И это неудивительно, наш регион - промышленный.

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"У меня планы поступить на строительный факультет Политехнического университета. Я очень люблю физику математику, и думаю, что у меня все получится!", - говорит ученица школы № 21 Анастасия ОСИПОВА.

На входе в пункт сдачи ЕГЭ – паспортный контроль, а металлоискатель обнаружит любой гаджет. Сотовые здесь ни к чему. Пермские школьники надеются только на знания. 

Перед выпускными испытаниями волнуются все, даже те, кто идет на золотую медаль. Но в аудиториях ничего не мешает настроиться на работу. Для того, чтобы обеспечить честность ЕГЭ, здесь организовано видеонаблюдение.

"Сегодня был важный день и для физиков, и для лириков. Продолжительность экзаменов 3 часа 55 минут. Многие ребята писали до последнего. Зато теперь каждый из них может сказать: я сделал все, чтобы сдать ЕГЭ на максимальный балл!", - рассказывает корреспондент Анастасия ПЕТУХОВА.

Уже сегодня многие ребята снова сядут за учебники. Впереди - один из обязательных экзаменов. 9 июня выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку.

Метки: ЕГЭ экзамен физика литература
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