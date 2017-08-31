Эксперты рассказали, каким должно быть меню в школьных столовых

Очевидно, что от правильно составленного меню зависит и успехи в учебе, и здоровье ребенка. Так как же питаться правильно?



Великий полководец Александр Суворов в свое время дал четкие указания, как следует питаться: "завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу". Дельный совет, но откуда у наших детей враги. Тем более для растущего организма важны регулярные приемы пищи.



Эксперты говорят, основой правильного детского меню должны быть молочные продукты: кефир, молоко, масло, творог. Все это ребенок должен есть. Еще в известном мультфильме говорили: "пейте дети молоко - будете здоровы". Молочные продукты богаты кальцием, фосфором и витамином Д - все, что нужно для крепких зубов и костей.



"Самая основная составляющая - это белок, который необходим для растущего организма. Белок, который содержится в молочной продукции, он усваивается детским организмом быстрее, чем допустим белок мяса или рыбы", - говорит маркетолог ООО "МаСКо" Елена Лузина.



По словам Елены Лузиной, полезна и кисломолочная продукция. Например, в кефире и ряженке незаменимых аминокислот в семь, а то и в десять раз больше, чем в свежем молоке. Главное, чтобы продукты были высокого качества. Определить это можно по сроку хранения, чем он меньше, тем продукт натуральней. В условиях школьной загруженности перекус йогуртом или кефиром - выход из ситуации. Но, про режим все равно забывать не стоит.



Последние исследования показали - у детей и подростков снижаются показатели здоровья. Всему виной - неправильное питание. Решение этой проблемы включает в себя множество аспектов. Однако, по мнению специалистов, самое главное - сформировать у подрастающего поколения понимание простой истины: мы то, что мы едим.