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Два пермяка получили благодарности от президента страны Владимира Путина

08.06.2017 11:12
Глава Прикамья Максим Решетников на заседании Правительства вручил благодарственные письма Президента страны заслуженным пермякам.
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Среди них Игорь Терещенко - директор краевого радиотелевизионного передающего центра. По его словам, зона покрытия второго мультиплекса в регионе расширяется, и уже покрывает большую часть региона.

"Самая важная задача в этом году - закончить реализацию программы внедрения цифрового телевизионного вещания на территории всего Пермского края. нам осталось совсем немного. Осталось запустить 9 станций, 4 из которых мы запускаем в ближайшие дни. Ну и закончить строительство объектов в Перми. Благодарность президента - это высокая честь и серьезная оценка моего труда, очень горд этим", - отметил Игорь ТЕРЕЩЕНКО.

Благодарностью Владимира Путина также был удостоен Николай Насимков - бурильщик одного из прикамских предприятий.
Метки: Путин Благодарность пермяк Решетников
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